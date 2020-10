Nagorno-Karabakh: Armenia denuncia attacco contro la città di Shushi, due feriti e un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Shushi, situata nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, viene attaccato con un lanciarazzi multiplo Smerch. Lo riferisce il Centro d’informazione del governo armeno, secondo cui ci sono due feriti e una vittima tra i civili residenti nel centro urbano. Durante la notte, la situazione nella zona di conflitto è rimasta relativamente stabile, ma tesa. “In serata l'avversario ha continuato a sparare contro alcuni insediamenti pacifici: in particolare, sono stati presi di mira Martuni e villaggi nella regione di Askeran. Attualmente, in alcune sezioni del fronte sono in corso degli scontri localizzati. L'Esercito dell’autoproclamata repubblica sta continuando a sventare tutti i tentativi sovversivi dell'Azerbaigian (Res)