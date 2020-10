Polonia: Kaczynski (PiS), proteste contro aborto sono un attacco per distruggere il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi fa appello alla protesta contro la sentenza della Corte costituzionale polacca sull'aborto e coloro che vi partecipano commettono reati. Lo ha dichiarato in un intervento pubblicato su Facebook il vicepremier e leader del partito Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, invitando i membri della sua formazione alla "difesa della Chiesa". Kaczynski ha escluso che la sentenza possa essere modificata o che possa essere approvata una legge che ammetta "l'aborto su richiesta". "Il 22 ottobre la Corte costituzionale ha emesso una sentenza sulla costituzionalità degli articoli della legge del 1993 che, pur vietando l'aborto, ne ammette l'esercizio in determinate circostanze, tra le quali i casi di grave malformazione del feto o in caso di malattia incurabile e letale", ha detto il vicepremier. La Corte ha deciso la scorsa settimana che queste norme non sono compatibili con la costituzione polacca e la decisione "è in linea con il dettato costituzionale e alla luce di ciò un'altra sentenza non può esserci". Kaczynski ha ricordato che la suddetta costituzione è stata approvata nel 1997 da un parlamento la cui maggioranza era di sinistra. (segue) (Vap)