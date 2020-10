Polonia: Kaczynski (PiS), proteste contro aborto sono un attacco per distruggere il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sentenza è diventata un motivo o un pretesto per manifestazioni sociali violente" che peraltro avvengono in un momento complicato. "La fase dell'epidemia di Covid è difficile. Ogni genere di assembramento di più di 5 persone è vietato. Queste dimostrazioni costeranno sicuramente la vita a molte persone", ha dichiarato il leader di PiS. A suo avviso il governo ha non solo il diritto, ma anche l'obbligo "di opporsi a questo tipo di eventi". "Vengono attaccate le chiese. E' un accadimento totalmente nuovo per la sua dimensione nella storia della Polonia", ha continuato, aggiungendo che "la Polonia assicura una totale tolleranza religiosa, ma l'eredità morale di cui è portatrice la Chiesa è l'unico sistema morale comunemente conosciuto in Polonia". Le manifestazioni di piazza sono un segno di "nichilismo" al quale partecipano non soltanto adulti, ma "anche bambini". "Dobbiamo difendere le chiese polacche, dobbiamo difenderle a ogni costo. Richiamo tutti i membri di PiS e tutti coloro che ci sostengono a partecipare a tale difesa", ha detto Kaczynski. E' un attacco che mira "a distruggere la Polonia, a condurre al trionfo di forze che nei fatti porteranno alla fine della storia della nazione polacca". (segue) (Vap)