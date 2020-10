Serbia: premier designata Brnabic presenta squadra di governo in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier designata della Serbia, Ana Brnabic, presenta oggi davanti al parlamento nazionale la proposta di una nuova squadra di governo alla luce dei risultati elettorali del 21 giugno. Secondo quanto riferisce una nota dell'assemblea parlamentare, all'ordine del giorno è anche il giuramento dei membri del nuovo governo al termine della presentazione. Il giuramento rappresenta l'inizio ufficiale del mandato del nuovo esecutivo che prevede 21 ministeri di cui 3 nuovi rispetto alla precedente legislatura. I nuovi dicasteri sono quello per la famiglia e le politiche demografiche, i diritti umani e delle minoranze. Gli altri due sono ministeri senza portafoglio. Il parlamento ha approvato ieri la nuova legge sui ministeri, che rappresenta la precondizione per la formazione del nuovo governo. I deputati della Serbia hanno eletto nella giornata del 26 ottobre i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni parlamentari. La commissione per il controllo dei servizi di sicurezza sarà guidata dal deputato del gruppo guidato dal Partito progressista serbo (Sns), Igor Becic, mentre il vicepresidente sarà il deputato del Partito socialista serbo (Sps) Vladan Zagradjanin. Il deputato del gruppo guidato da Sns, Aleksandar Markovic, è stato eletto presidente della commissione per la difesa e gli affari interni, mentre il deputato di Serbia unita Djordje Kosanic è stato eletto vice presidente. (segue) (Seb)