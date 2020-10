Serbia: premier designata Brnabic presenta squadra di governo in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la cultura e l'informazione sarà guidata dal membro del gruppo progressista Sandra Bozic, mentre la vicepresidente sarà la socialista Snezana Paunovic. La commissione parlamentare per le finanze, il bilancio della Repubblica e il controllo della spesa dei fondi pubblici resta presieduta della progressista Aleksandra Tomic, mentre il vicepresidente sarà l'esponente Sps Dusan Bajatovic. La presidente della commissione parlamentare per l'integrazione europea è l'esponente dell'Unione degli ungheresi della Vojvodina, Elvira Kovac, mentre la vicepresidente è la progressista Dusica Stojkovic. Il presidente della commissione per gli affari esteri è il parlamentare Sps Zarko Obradovic, mentre la vicepresidente è la progressista Vesna Markovic. Il parlamento della Serbia ha votato lo scorso 22 ottobre a favore della candidatura di Ivica Dacic alla presidenza dell'assemblea nazionale. Dacic è stato eletto con 225 voti a favore a fronte di un voto contrario. (segue) (Seb)