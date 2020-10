Serbia: premier designata Brnabic presenta squadra di governo in parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata del 22 ottobre Dacic ha lasciato temporaneamente i lavori parlamentari per recarsi al governo, dove ad attenderlo era la premier uscente e designata per il prossimo esecutivo, Ana Brnabic. In quell'occasione Dacic ha rassegnato le dimissioni dalla funzione di ministro degli Esteri. Secondo una nota del governo serbo, è stata la stessa Brnabic ad assumere l'incarico di capo della diplomazia serba fino alla nomina di un nuovo ministro. La Commissione elettorale centrale ha assegnato, in base ai risultati elettorali del 21 giugno, 188 seggi al Partito progressista serbo (Sns) di cui Vucic è il leader. Il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic ottiene 32 seggi, mentre Spas ne ottiene 11. Oltre a queste forze politiche entrano in parlamento i partiti rappresentativi delle minoranze etniche. L'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina (Svm) di Istvan Pastor ha ottenuto 9 seggi, mentre il Partito della Giustizia e riconciliazione (Spp) di Muamer Zukorlic e il Partito democratico dei macedoni (Dpm) hanno ottenuto 4 seggi. Le liste Alternativa democratica albanese – Valle unita e Sda Sangiaccato di Sulejman Ugljanin hanno infine ottenuto 3 seggi ciascuno. (segue) (Seb)