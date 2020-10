Irlanda: altre 51.707 persone iscritte all'indennità di disoccupazione pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Irlanda altre 51.707 persone si sono iscritte all'indennità di disoccupazione pandemica (Pup), costando al governo 20 milioni di euro in più. Il numero di persone che ricevono il Pup questa settimana è 295.860, per un totale di 85,6 milioni di euro. Il settore con il maggior numero di persone che ricevono il pagamento questa settimana è quello delle attività di alloggio e ristorazione, pari a 90.051. Seguono il commercio all'ingrosso e al dettaglio con 43.432 e le attività di servizi amministrativi e di supporto con 25.656. Il ministro per la Protezione sociale irlandese, Heath Humphreys, ha dichiarato: "I dati di questa settimana riflettono l'impatto economico della decisione di passare al livello 5 di restrizioni. So che sono stati giorni davvero difficili - ha aggiunto -, soprattutto per coloro che hanno perso temporaneamente il lavoro o le cui attività hanno dovuto chiudere. So che le persone sono preoccupate per le prossime settimane. Sono preoccupati per le loro famiglie, i loro amici e il loro lavoro. Ma so anche che abbiamo la capacità di sopprimere questo virus e proteggere le vite. Quindi raddoppiamo i nostri sforzi questa settimana, limitiamo i nostri contatti, lavoriamo da remoto dove possibile", ha concluso Humphreys. (Rel)