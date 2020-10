Molise: Consiglio regionale approva nuova legge per valorizzazione dei trabucchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della riunione di ieri, ha approvato, tra l'altro, anche il disegno di legge concernente "Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e del trabucco molisano". L'iniziativa legislativa si propone, com'è stato spiegato, in armonia con la legge regionale n. 44/1999, di introdurre una diversa tipologia di valorizzazione dei trabucchi basata su eventi culturali e manifestazioni di promozione dei prodotti ittici locali. La nuova normativa introduce anche la possibilità per i titolari di svolgere attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa. Ciò al fine di consentire ai proprietari di rientrare, anche solo parzialmente, delle spese di costruzione e gestione del trabucco. Il tutto incentivando investimenti dei privati nella costruzione di nuovi trabucchi e sancendo una partnership pubblico/privato nella valorizzazione della costa molisana. (segue) (Gru)