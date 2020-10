Covid: disordini a Roma, una decina i fermati ma prosegue visione video e foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero al momento una decina le persone fermate ieri dalla polizia nel corso dei disordini in piazza del Popolo a Roma. Il gruppo di manifestanti si è radunato alle 19 circa grazie ad un tam tam sui social per protestare contro i provvedimenti dell'ultimo Dpcm per limitare la diffusione del coronavirus. Al momento gli investigatori stanno ancora visionando immagini e fotografie scattate nel corso dei disordini durante i quali sono stati dati alle fiamme cassonetti e danneggiate auto e scooter oltre ai lanci di oggetti e bombe carta contro i poliziotti schierati. (Rer)