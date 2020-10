Ambiente: Raggi, stiamo potenziando il Servizio giardini di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo potenziando il Servizio giardini di Roma Capitale con nuove assunzioni ma anche dotando i giardinieri di strumenti e mezzi per curare le aree verdi della nostra città". Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono arrivate 23 nuove trinciatrici: si tratta di grandi macchinari che, attaccati ai trattori, vengono utilizzati per le bonifiche della vegetazione e per sfalciare l’erba anche nei punti più difficili da raggiungere. E ora sono pronte ad essere utilizzate. Li abbiamo acquistati grazie a un investimento di 174mila euro - continua la prima cittadina di Roma -. Un altro tassello nel nostro programma di rigenerazione delle attrezzature utilizzate dai giardinieri capitolini: già a settembre, con 151mila euro abbiamo comprato 88 motoseghe, 46 decespugliatori, 20 potatori, 22 soffiatori e 40 tosasiepi. E nuovi mezzi sono in arrivo entro la fine di novembre. Non solo: nuove assunzioni e investimenti mai visti prima d’ora nel settore del verde pubblico sono la risposta a Mafia Capitale e a quanto ci chiedevano i cittadini. Penso ai 48 milioni di euro stanziati per sfalci e potature, e ai 60 milioni di euro per la cura degli alberi di Roma", conclude Virginia Raggi. (Rer)