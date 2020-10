Francia: fonti stampa, scuole risparmiate da restrizioni che verranno annunciate stasera da Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni che verranno annunciate questa sera dal presidente francese, Emmanuel Macron, non dovrebbero riguardare le scuole, che continueranno a rimanere aperte. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando alcune fonti. Nella serata di ieri l'emittente ha anticipato che il presidente annuncerà una quarantena generale su tutto il territorio per un mese a partire da domani a mezzanotte, che però sarà meno rigida rispetto a quella disposta durante la prima ondata di coronavirus. "A partire dal momento in cui si considera che la situazione oggi è simile alla situazione del marzo scorso, non vedo come si potrebbe dire che le stesse cause non producono gli stessi effetti", ha detto al quotidiano "Le Figaro" una fonte vicina al presidente Macron. (Frp)