Mali-Italia: viceministra Del Re a colloquio con premier Ouane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto un “incontro fruttuoso” e uno “scambio di idee e visioni sul futuro” con il primo ministro del Mali, Moctar Ouane, nel corso della sua visita a Bamako. “Tra i principali temi di cui abbiamo discusso, le questioni di sviluppo, sicurezza e buon governo in Mali. Ho annunciato con gioia e soddisfazione al capo del governo la prossima apertura di un'ambasciata italiana a Bamako. Ciò consentirà di consolidare le relazioni e la collaborazione tra Mali e Italia”, ha scritto Del Re in un post su Facebook. “I due Paesi già hanno in comune una lunga storia di amicizia e partenariato. La visione incarnata dal primo ministro mi sembra lungimirante, proiettata verso il futuro, ambiziosa. Pone la persona, il cittadino, il benessere del popolo al centro dell'azione politica dell'esecutivo di transizione. L'Italia è al fianco del Mali e del popolo maliano”, ha aggiunto. (Res)