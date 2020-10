Covid: sindaco Marcianise (Ce), rabbia per la zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sotto casa mia c'è stata una protesta contro la zona rossa ma è un provvedimento non preso dal sindaco". Lo ha dichiarato Antonello Velardi, primo cittadino di Marcianise (Caserta), intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. Appena rieletto Velardi sottolinea: "ho detto a me stesso che mi sono trovato nella tempesta perfetta. Sono stato rieletto sindaco il 5 ottobre scorso e sono in una situazione che era lontana dalla mia immaginazione. C'è un disagio sociale molto forte". Rispetto alle chiusure di alcuni Velardi si è fatto un'idea precisa: "le persone sono d'accordo nel fare sacrifici perché hanno come obiettivo primario quello della tutela della salute. Il problema è che con il passare del tempo le misure si rilevano inefficaci, soprattutto per le attività produttive. Passano i mesi e non cambia nulla, gli investimenti si rivelano inutili. Non è tanto tenere le persone in lockdown ma bisogna dare l'idea che queste limitazioni servano a qualcosa per raggiungere l'obiettivo. C'è un timore complessivo sul funzionamento del sistema sanitario, le persone si chiedono se le misure funzionano". Sulle contestazioni sotto la sua abitazione Velardi analizza: "c'è poco da dire. Tutto diventa irrazionale, c'è un meccanismo di protesta se la prendano con il primo front office che è il sindaco di un comune". (segue) (Ren)