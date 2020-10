Trasporto aereo: trattative tra Israir e Etihad per spostare addestramento piloti ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato il 20 ottobre una serie di intese che consentiranno un avvicinamento tra i due paesi sia culturale che, soprattutto, economico-finanziario. Nel corso della storica visita a Tel Aviv di una delegazione ufficiale proveniente da Abu Dhabi, guidata dal ministro di Stato per gli Affari finanziari, Obaid Humaid al Tayer, e dal ministro dell’Economia, Abdullah bin Touq al Marri, i due paesi hanno firmato quattro accordi: protezione degli investimenti; cooperazione nel settore della tecnologia e della scienza; aviazione civile; esenzione dei visti per i cittadini dei due paesi. Inoltre, insieme agli Stati Uniti, Emirati e Israele hanno istituito un fondo, Abraham Fund, del valore di 3 miliardi di dollari, che tra i primi obiettivi ha il finanziamento del progetto previsto dal memorandum d’intesa vincolante firmato dalla società israeliana Europe-Asia Pipeline (ex Eilat-Ashkelon Pipeline Co. – Eapc) con la società emiratina Med-Red per la gestione di un ponte terrestre per il trasporto di petrolio tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo. (segue) (Res)