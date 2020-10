Trasporto aereo: trattative tra Israir e Etihad per spostare addestramento piloti ad Abu Dhabi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per l’esenzione dei visti per i cittadini di Israele ed Emirati, che dovrà essere ratificato dai rispettivi parlamenti prima di entrare in vigore, rappresenta l’intesa di maggiore impatto dal punto di vista sociale. Cade, infatti, il muro dell’isolamento di Israele nei confronti dei paesi arabi, storicamente in contrapposizione a livello ideologico con lo Stato ebraico per via del conflitto israelo-palestinese. I cittadini emiratini saranno i primi arabi a potersi recare in Israele senza la necessità di richiedere il visto. Si tratta di un cambiamento storico nelle relazioni tra i popoli di un paese arabo e di Israele, malgrado gli Emirati non siano il primo paese ad aver avviato le relazioni diplomatiche con Gerusalemme. Nel 1979 l’Egitto e nel 1994 la Giordania hanno, infatti, firmato degli accordi di pace. (Res)