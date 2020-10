Covid: Gelmini (FI), Berlusconi unico a parlare da statista, Italia sia unita nelle differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "le parole del presidente Silvio Berlusconi questa mattina su 'Il Giornale' sono un concentrato di saggezza, prudenza, difesa dell'interesse nazionale, della salute dei cittadini e delle categorie economiche colpite dalle chiusure di questi giorni". In una nota, la deputata azzurra spiega: "Senza sconti per l'inadeguatezza di un governo che le ha sbagliate quasi tutte, ma senza speculazioni politiche: insomma nella attuale confusione e inconcludenza del dibattito politico, Berlusconi si dimostra anche oggi l'unico statista in circolazione". (segue) (Com)