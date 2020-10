Covid: Gelmini (FI), Berlusconi unico a parlare da statista, Italia sia unita nelle differenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia - prosegue Gelmini - lavora, insieme a tutto il centrodestra, con l'unico obiettivo di far uscire il Paese dall'incubo che stiamo vivendo: è il momento dei nervi saldi e della lucidità. Non abbiamo intenzione di sostenere Conte e la nostra unica preoccupazione è sostenere l'Italia, superare le divisioni sterili e ricercare una virtuosa collaborazione fra maggioranza e opposizione: il Paese merita una classe dirigente all'altezza della sfida per ritrovare la necessaria unità nelle differenze", conclude la la capogruppo FI alla Camera. (Com)