Sanità: Baffi (Iv), inadeguate misure per nuovi medici di famiglia in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure a oggi adottate in merito alla carenza di medici di famiglia in Lombardia risultano ancora inadeguate, in quanto molti assistiti si ritrovano a dover scegliere il proprio medico in comuni diversi da quello di domicilio o residenza, con notevole e crescente preoccupazione sia da parte delle famiglie sia dei sindaci dei territori interessati". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Italia Viva Patrizia Baffi, spiegando che "sollecitata dai territori, ho depositato oggi una interrogazione con risposta scritta all'assessore per chiedere quali siano le effettive necessità e quali ulteriori azioni intenda mettere in campo". "L'allarme sul grave fenomeno, causato dai numerosi pensionamenti in programma che non riescono ad essere colmati da nuovi ingressi, era già stato lanciato nel 2018, quando era stato previsto che entro il 2022 sarebbero mancati in Lombardia, una delle regioni maggiormente interessate dal problema, ben 1802 medici di base" evidenzia l'esponente di Italia Viva "Non ci possiamo permettere, soprattutto in questa delicata fase pandemica, di non dare una risposta adeguata al problema". (segue) (Com)