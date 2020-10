Sanità: Baffi (Iv), inadeguate misure per nuovi medici di famiglia in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'epidemia - afferma Baffi - ha posto ancor più di prima l'accento sulla preziosa attività di sanità pubblica che il medico di famiglia svolge nella comunità, in particolare l'insostituibile e peculiare conoscenza dei singoli suoi assistiti, del loro stato di salute e delle individuali condizioni di rischio". "Sul tema, che ritengo di fondamentale importanza, avevo già scritto un anno fa anche all'ars Città Metropolitana per chiedere l'istituzione di un Tavolo di Lavoro in capo all'ars, che vedesse presenti i principali stakeholders, quale strategia efficace per pervenire alle opportune soluzioni nell'interesse dei cittadini e dei loro bisogni, garantendo così la dovuta assistenza sanitaria", dichiara il Consigliere Regionale. "Auspico che Regione Lombardia possa introdurre nuove misure soprattutto per i territori maggiormente interessati"prosegue Patrizia Baffi "Occorre potenziare la medicina territoriale per sostenere e salvaguardare il sistema sanitario e la salute di tutti a partire dai più fragili" conclude. (Com)