Grecia: ministero Esteri, Giorno del No ci indica risposta alle provocazioni turche

- Oggi l'ellenismo festeggia ovunque il giorno in cui la Grecia "ha gridato No contro il ricatto sfrontato delle forze fasciste e naziste". E' quanto sottolinea il ministero degli Esteri di Atene, in occasione della ricorrenza di quanto avvenuto il 28 ottobre 1940 con il rifiuto dell'allora primo ministro greco di lasciare entrare in Grecia le truppe dell'Italia fascista. "Il 28 ottobre 1940 riassume in un momento storico i ricordi, le esperienze ei valori che da sempre guidano la nostra vita nazionale. Il rifiuto totale di sottomettersi, il rifiuto universale del totalitarismo, l'impegno per l'etica democratica e la dignità nazionale", si legge nel messaggio diffuso dalla diplomazia di Atene, che parla della scelta fatta dalla Grecia durante la Seconda guerra mondiale come una "decisione coraggiosa dei nostri antenati combattere contro un avversario numericamente superiore e, fino ad allora, invincibile". Secondo il ministero degli Esteri greco, questo 80mo anniversario è oggi più rilevante che mai alla luce del "No" che arriva in risposta alle "provocazioni arroganti" della Turchia nel Mediterraneo orientale. "La Grecia, in quanto Stato moderno ed europeo, invia un messaggio chiaro in ogni direzione: ai ricatti e alle minacce ci opporremo sempre a un No incrollabile. Un forte No agli sforzi per invadere la nostra sovranità nazionale e i nostri diritti sovrani", dichiara il ministero degli Esteri di Atene. (Gra)