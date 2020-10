Egitto-Ucraina: delegazione di alto livello di Kiev in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri egiziano con delega agli Affari europei, Badr Abdel Atty, ha incontrato nella tarda serata di ieri Ihor Zhovkva, vice capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyj. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri egiziano. Zhovkva ha avviato ieri una visita al Cairo al vertice di una delegazione di alto livello che comprende anche il vice ministro dell'Agricoltura e alcuni dei rappresentanti delle più grandi aziende ucraine dei settori delle infrastrutture, agricoltura, industria e irrigazione. L'incontro ha affrontato una serie di questioni attinenti ai rapporti bilaterali, primo dei quali il rafforzamento dei legami economici e commerciali, lavorando per attrarre ulteriori investimenti ucraini in Egitto, aumentare l'accesso dei prodotti egiziani ai mercati ucraini, attuare la produzione congiunta delle industrie pesanti, trasferire le tecnologie di produzione e cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'irrigazione e del turismo. L'incontro ha anche affrontato la cooperazione nel campo dello spazio e l'aumento del turismo ucraino in entrata in Egitto. È interessante notare che l'Ucraina è stata la prima a inviare turisti in Egitto dopo che quest'ultimo ha aperto i suoi aeroporti per i voli internazionali il primo luglio. Entrambe le parti hanno anche conferito su una serie di questioni regionali, innanzitutto gli sviluppi della crisi libica alla luce del raggiungimento di un cessate il fuoco permanente mediato dalle Nazioni unite. Le parti hanno discusso anche della crisi siriana e gli sforzi contro il terrorismo in Medio Oriente, nonché il ruolo negativo di alcuni attori regionali. (Res)