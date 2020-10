Slovacchia: Covid-19, ministro Difesa rivela i dettagli sul test di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al test è necessario presentarsi muniti di documento di identificazione e indossando la mascherina. Il test è ammesso per tutti coloro che hanno più di 10 anni di età, ma i genitori possono scegliere di sottoporre a test anche i figli più giovani. A coloro che hanno più di 65 anni è invece raccomandato di non partecipare e restare in isolamento. Coloro che sono già risultati positivi al coronavirus negli ultimi 90 giorni non devono prendere parte al test. Lo stesso dicasi per chi soffre di condizioni che impediscono il corretto svolgimento del test (per esempio un naso rotto) e per chi soffre di autismo o è paziente oncologico. Queste ultime categorie devono avere una prescrizione da parte di un medico. Il test è aperto non soltanto ai cittadini slovacchi, ma anche agli stranieri che abitano nel paese e al personale diplomatico straniero. L'eventuale esito negativo deve essere portato con sé da ciascun partecipante per tutta la durata della settimana successiva. Coloro che risultassero positivi dovranno invece isolarsi, a casa o in una struttura che offre tale servizio a pagamento. La lista di tali strutture è disponibile al sito "somzodpovedny.sk". (Vap)