Vaticano: pg Milano si oppone a scarcerazione Marogna, giudici si riservano

- Si è conclusa l'udienza alla Corte d'Appello di Milano in cui Cecilia Marogna, tramite la sua difesa, ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. La manager cagliaritana era stata arresta lo scorso 13 ottobre su mandato d'arresto europeo dell'autorità giudiziaria vaticana nell'ambito dell'indagine sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu. Da quanto si è saputo il sostituto procuratore generale Laura Gay si è opposto alla richiesta. Nell'aula della quinta sezione penale d'Appello era presente anche la donna, accusata di appropriazione indebita aggravata, che al termine dell'udienza è stata fatta uscire da un'uscita secondaria. Il collegio, presieduto da Franco Matacchioni, si è riservato sulla decisione che è attesa in tempi brevi. (Rem)