Mps: Profumo (Leonardo), mai incontrato Patrizia Grieco da quanto ha assunto presidenza

- In riferimento all’articolo pubblicato a pagina 30 del numero 44 di Panorama del 28 ottobre, a firma di Francesco Bonazzi, nel quale si asserisce di un mio incontro a cena lo scorso 7 luglio con la dottoressa Patrizia Grieco, presidente di Mps, desidero precisare che tale notizia è completamente destituita di ogni fondamento e di non aver mai incontrato la dottoressa Grieco da quando ha assunto la presidenza del Monte dei Paschi di Siena. Così in una nota l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. (Com)