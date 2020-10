Covid: ministro Provenzano a "la Repubblica", governo e opposizione uniti contro le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non permetteremo che il Sud e le piazze d'Italia vengano trascinate nella violenza, soprattutto non lasceremo le aree di disagio della popolazione in balia di eversori o seminatori d'odio". Lo ha detto il ministro del Sud, Peppe Provenzano, in una intervista a "la Repubblica". Il timore è che le mafie possano prendere il sopravvento in mezzo a rabbia e rancore. "La camorra è il primo nemico dei commercianti, vuole solo rafforzare racket e usura, come hanno denunciato a Palermo. Anche durante la prima fase della pandemia abbiamo visto un tentativo delle mafie di cercare consenso sociale. I boss distribuivano pacchi di pasta. Ma lo Stato non ha lasciato spazi, è intervenuto con gli aiuti alimentari coni comuni, poi con i fondi della coesione, sostenendo il terzo settore". "Respingeremo - continua il ministro - il tentativo anche stavolta. Sono anche d'accordo con la ministra dell'Interno Lamorgese per rafforzare le misure antiracket". (segue) (Rin)