Covid: Lamorgese a "Il Messaggero", chi protesta prenda le distanze dai violenti

- Dal Nord al Sud d'Italia cresce la protesta. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, spiega a "Il Messaggero" come il Viminale intende procedere. "Siamo in uno Stato democratico, il diritto di manifestare deve sempre essere garantito a tutti. Ma in questo momento difficile per il Covid-19, ci sono frange violente che cercano di infiltrarsi nelle piazze per strumentalizzare il legittimo dissenso delle categorie economiche più penalizzate dalla crisi. Per questo rivolgo un appello a tutti cittadini che stanno manifestando affinché prendano, nettamente e pubblicamente, le distanze da chi devasta le città e attacca con violenza le forze di polizia". Negli ultimi giorni le manifestazioni e i disordini si sono ripetuti in tutta Italia, forse con una regia politica comune. "È una situazione molto complessa, - osserva il ministro - insieme alle normali e civili proteste di cittadini e lavoratori, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza, aggressioni alle forze dell'ordine e ad atti di vandalismo contro i beni pubblici e veri e propri saccheggi. Abbiamo riscontrato la partecipazione a questi incidenti di estremisti di destra e sinistra, anarchici, ultras, italiani e stranieri, spesso molto giovani, con precedenti di polizia per reati comuni, espressione di contesti di marginalità e ribellismo". (segue) (Rin)