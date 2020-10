Covid: Lamorgese a "Il Messaggero", chi protesta prenda le distanze dai violenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In alcune occasioni, - continua - come è successo a Napoli, è stata accertata anche la presenza nelle piazze di gruppi violenti appartenenti alla criminalità organizzata. Spesso le mobilitazioni avvengono attraverso il web ma, in un contesto così composito, d'ove ogni realtà territoriale ha le sue caratteristiche, mi pare davvero arduo poter individuare una strategia politica comune". Il ministro chiarisce inoltre che "le forze di polizia stanno agendo con la massima fermezza contro i violenti, ci sono stati arresti, denunce alla magistratura e condanne. Sono state fronteggiate aggressioni in maniera decisa. Allo stesso tempo si opera con la massima serenità e mediazione nei confronti dei cittadini che protestano civilmente ed esercitano i loro diritti, manifestando tutta la loro preoccupazione per la difficile situazione". Per quel che riguarda invece un possibile disegno destabilizzante in Italia, "l'intelligence segue con la massima attenzione la situazione e non ha segnalato minacce dirette e specifiche", ha concluso Lamorgese. (Rin)