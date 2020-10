Covid: ministro Provenzano a "la Repubblica", governo e opposizione uniti contro le violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è diviso sulle risposte da dare. Italia viva attacca giudicandole dannose, le Regioni vanno per conto loro come ha fatto Vincenzo De Luca in Campania. "Ne usciamo solo se le istituzioni saranno in grado di collaborare e unirsi. Mai come in questa fase le istituzioni hanno esercitato un'autorità tanto pervasiva per la vita delle persone. La frammentazione, il rumore di fondo, fanno perdere autorevolezza. Fermiamo questa giostra". Secondo il ministro "tutta la politica però dovrebbe mostrarsi all'altezza di quello che sta accadendo. Ricordo che mentre quest'estate si lavorava sull'emergenza, Salvini si toglieva la mascherina, Meloni invitava tutti a non scaricare l'app Immuni e chiedeva di non rinnovare lo stato d'emergenza". "Ma c'è un tempo - conclude Provenzano - per fare la pace e un tempo per fare la guerra, dice l'Ecclesiaste. E questo non è davvero il tempo per fare la guerra tra maggioranza e opposizione, perché dobbiamo farla al virus". (Rin)