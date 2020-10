Covid: Berlusconi a "il Giornale", uniamo gli sforzi per l'interesse nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poi naturalmente - rileva il Cavaliere - c'è una componente imponderabile, in una malattia insidiosa e drammatica della quale conosciamo ancora poco. Per questo raccomando accoratamente il massimo rigore, nell'interesse proprio e in quello della collettività". Questo significa che Forza Italia è pronta a collaborare con il governo. "Il discorso non riguarda solo Forza Italia, riguarda il modo di fare opposizione a Roma come nelle Regioni. Non può essere un modo sguaiato, strumentale, funzionale solo a raccogliere consenso speculando sulle paure delle persone. Esiste un interesse nazionale preminente che deve portare ad unire gli sforzi". "Forza Italia si è resa da subito disponibile a lavorare in questo spirito, ma credo sia giusto riconoscere che tutto il centrodestra sta dimostrando senso di responsabilità. Altrettanto si può dire per il governo e la sua maggioranza?", ha concluso Berlusconi. (Rin)