Germania: chef e ristoratori contro la "chiusura leggera" proposta da Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura “leggera” che la cancelliera tedesca Angela Merkel intende attuare in tutta la Germania per contenere i contagi da coronavirus, in drastico aumento, equivarrebbe a "un blocco completo con conseguenze devastanti" per il settore della gastronomia. Il provvedimento metterebbe, infatti, a repentaglio “due milioni di posti di lavoro”. È quanto affermano circa 30 tra noti chef e ristoratori tedeschi in una lettera inviata a Merkel, alla vigilia della videoconferenza che la cancelliera terrà oggi con i primi ministri dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, durante i colloqui, potrebbe essere decisa l'attuazione di una serrata “leggera”, ossia mirata e di durata limitata nel tempo.La misura dovrebbe prevedere, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e bar. Secondo i firmatari della lettera a Merkel, si tratta di una soluzione sproporzionata. Chef e titolari di ristoranti sostengono, infatti, che nella seconda ondata di coronavirus, “la ristorazione non è mai stata una fonte di infezione”. La gastronomia è “soggetta a condizioni rigorose, filtra l'aria ed è strettamente monitorata”. Titolare della catena di pizzerie e ristoranti di pasta “L'Osteria”, Mirko Silz ha dichiarato: “Come dimostrato, non sono i ristoranti, che rispettano le regole, a essere fonte di contagio, ma gli incontri in privato”. Tali assembramenti continuerebbero ad aumentare se i ristoranti venissero chiusi. Per Silz, infatti, la serrata “leggera” farebbe trasferire le persone “dai ristoranti sicuri in sale per le feste, salotti e garage soffocanti, con il potenziale per creare eventi di grande diffusione” del coronavirus. (Geb)