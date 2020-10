Imprese: Standard Ethics assegna Outlook Positivo alla britannica National Grid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha assegnato un outlook positivo a National Grid e ha confermato il rating E+. La società fa parte dello Se Uk Index, dello Se European 100 Index e dello Se European Utilities Index. National Grid plc è una società di servizi pubblici che si occupa della distribuzione di energia elettrica e gas, gestendo le reti di trasmissioni in Regno Unito e nel nord-est degli Stati Uniti. Secondo la metodologia di Standard Ethics, National Grid rappresenta una buona pratica per molti aspetti: a titolo di esempio, si osserva la trasparenza con cui è gestita la selezione e la composizione quali-quantitativa degli organi apicali. Secondo gli analisti di Standard Ethics, sarebbe altresì positivo che la Società inglese desse maggior enfasi ai target internazionali in materia Esg all'interno dei propri strumenti di governance, fino ad assumere la nozione di Sostenibilità – e quindi l'adesione alle politiche internazionali – come principale driver per stabilire le proprie strategie Esg. (Res)