Libia: ministero Esteri russo, presto per parlare di liberazione due connazionali arrestati nel 2019

- I contatti sul possibile rilascio dei cittadini russi Maksim Shugalej e Samer Sueifan, detenuti in Libia, si sono intensificati. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa "Ria Novosti" la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "E' troppo presto per parlare dei risultati", ha dichiarato la Zakharova. In precedenza, fonti stampa avevano riferito che il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli avrebbe rilasciato i due russi detenuti nel paese in attesa del rimpatrio previsto nei prossimi giorni. Shugalej e Sueifan sono stati arrestati in Libia nel maggio 2019 con l'accusa - sempre respinta dagli interessati - di aver tentato di influenzare il processo elettorale. Secondo quanto dichiarato dal direttore della Fondazione per la protezione dei valori nazionali, Aleksandr Malkevich, il gruppo di ricerca di cui facevano parte Shugalej e Sueifan era impegnato esclusivamente in indagini sociologiche, nello studio della situazione umanitaria, culturale e politica nel paese nordafricano. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha più volte chiesto il rilascio rapido dei due russi detenuti.(Rum)