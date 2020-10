Germania: Covid, Huether (Diw), molte imprese non sopravvivranno a seconda serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte imprese della Germania non sopravvivranno a un secondo blocco su scala nazionale, che potrebbe essere attuato nei prossimi giorni per contenere il drastico aumento dei contagi da coronavirus. È quanto afferma il direttore dell'Istituto di economia tedesca (Idw), Michael Huether, in un contributo per il quotidiano “Handelsblatt”. Una seconda serrata nazionale dopo quella attuata in primavera, avverte Huether, minaccia in particolare “negozi al dettaglio, hotel, ristoranti e bar, fiere il settore della cultura”. Gli aiuti statali possono attutire la perdita di fatturato, ma non di compensarla. Per Huether, “la politica economica non aiuta più e un'estensione delle misure a sostegno dei consumi sarebbe quindi un errore”. Pertanto, sostiene il direttore dell'Idw, “se in prospettiva non si ritorna a una vita in gran parte normale, ne risulterà un danno immenso”. In Germania, infatti, “si stanno distruggendo strutture che non possono essere salvate con i capitali; la minaccia è esistenziale”. Inoltre, “gli strumenti di politica economica sono in gran parte esauriti”. Per tali motivi, Huether evidenzia che deve proseguire il dibattito tra diritto alla salute e prosperità economica, nella consapevolezza che “è necessario convivere con il coronavirus”. (Geb)