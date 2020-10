Credito: Spagna, per Bankia utili netti in calo del 68 per cento in primi 9 mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bankia, nei primi nove mesi dell'anno, ha ottenuto un beneficio netto di 180 milioni di euro, il 68,8 per cento in meno rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto oggi la Commissione nazionale del mercato e dei valori (Cnmv). Secondo quanto reso noto dall'istituto di credito, il peggioramento è attribuibile al minor risultato generato dalla "gestione finanziaria, nonché dai nuovi accantonamenti per far fronte alle contingenze che potrebbero sorgere in futuro a seguito della situazione generata dal coronavirus" . Nel terzo trimestre la banca ha effettuato un accantonamento straordinario di 155 milioni di euro che, sommato a quelli del primo semestre, ammonta a 465 milioni di euro. Tuttavia, nel mese di settembre le commissioni nette hanno registrato "un'ottima performance", in crescita del 10,5 per cento rispetto all'anno precedente. (Spm)