Sardegna: troppi casi di positività in pochi giorni, nuove restrizioni in arrivo a Monserrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di positività al Covid-19 sono passati in brevissimo tempo da dieci a 36 e il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, emanerà oggi un'ordinanza per contenere la diffusione dei contagi. Fra le misure, ha spiegato il sindaco in un video, il contingentamento degli ingressi in cimitero, la riduzione dell'orario di apertura dei parchi e degli uffici comunali presso i quali i cittadini potranno accedere su appuntamento. I pazienti risultati positivi nel centro dell'hinterland cagliaritano sono quasi tutti asintomatici. "A Monserrato non c'è un focolaio – ha detto il sindaco – rispetto ad altre città colpite noi rimaniamo al di sotto della media e questo mi fa ben sperare". "La mia amministrazione è solidale con tutte quelle attività che rischieranno di chiudere proprio a causa di questi restringimenti – ha aggiunto il primo cittadino - Come abbiamo fatto durante il lockdown, stiamo predisponendo in bilancio dei denari per andare in contro a queste attività". (Rsc)