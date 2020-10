Migranti: sale a 4 il numero delle vittime del naufragio di ieri nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 4 il numero delle vittime del naufragio di un barchino carico di migranti che stava tentanto la traversata dalla Franca al Regno Unito nella giornata di ieri. Due delle vittime sarebbero bambini, secondo quanto riporta la "Bbc". In quindici sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dalle autorità francesi, e vi sarebbe ancora un disperso. I soccorritori tuttavia hanno fatto presente che l'operazione sarà molto probabilmente un'operazione di recupero piuttosto che un'operazione di soccorso, facendo intendere come le speranze di trovare il disperso ancora in vita siano molto esigue, complice le basse temperature e il maltempo di questi giorni. Un'inchiesta in merito è stata avviata dalle autorità francesi, mentre il primo ministro britannico Boris Johnson ha ribadito come il tragico avvenimento sia un ulteriore segnale di come sia necessario "colpire duramente" i gruppi che "facilitano gli attraversamenti" della Manica, permettendo il pericoloso arrivo illegale nel Regno Unito. (Rel)