Libia: deputato Dugheim, accordo con Qatar è un atto provocatorio

- Il membro del Parlamento libico di Tobruk e del Foro di dialogo politico, Ziad Dugheim, ha condannato il nuovo accordo di sicurezza sottoscritto due giorni fa a Doha dal Governo di accordo nazionale (Gna) libico con lo Stato del Qatar. Nelle dichiarazioni alla stampa il politico di Bengasi ha affermato che "questo comportamento è estremamente provocatorio in questo particolare momento, considerato che siamo sull'orlo della riconciliazione e di una soluzione politica". Il deputato ha aggiunto: "Abbiamo presentato la nostra visione in tutte le occasioni. Vogliamo un governo al servizio dello sviluppo guidato da una figura non controversa, con una mentalità economica". (Lit)