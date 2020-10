India: Bihar, in corso prima fase delle elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Bihar, che si terranno in tre fasi; le prossime saranno il 3 novembre e il 7 novembre e i risultati saranno annunciati il 10 novembre. Oltre 72 milioni di elettori sono chiamati a scegliere 243 rappresentanti nell’assemblea, tra i quali 230 mila migranti interni ritornati nello Stato in seguito all’emergenza sanitaria ed economica. Nella prima fase si vota in 71 collegi, dove sono stati allestiti 31 mila seggi. Alle 11 (ora locale) l’affluenza era al 18,31 per cento. Benché le operazioni di voto siano iniziate, la campagna elettorale continua: questa mattina il primo ministro, Narendra Modi, ha tenuto un comizio a Darbhanga a sostegno del suo Partito del popolo indiano (Bjp) e dell’Alleanza democratica nazionale (Nda). Per il Congresso nazionale indiano (Inc), invece, è in campo Rahul Gandhi. Nella seconda fase si voterà in 94 collegi, in 42 mila seggi, e nella terza in 78 collegi, in 33.500 seggi. Nel 2015, con un voto articolato in cinque fasi, l’affluenza fu del 58 per cento. Quest’anno le giornate sono meno, ma l’orario di apertura dei seggi è stato prolungato, dalle 7 alle 18. Il numero di elettori per seggio è stato ridotto da 1.500 a mille. (segue) (Inn)