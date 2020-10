India: Bihar, in corso prima fase delle elezioni statali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi gli schieramenti hanno promesso milioni di posti di lavoro: la Grande alleanza si è impegnata a crearne un milione, in particolare per i giovani, mentre il Bjp ne ha promessi 1,9 milioni in cinque anni, di cui 350 mila nella scuola e centomila nella sanità. La Grande alleanza ha indicato tra i suoi impegni prioritari anche la battaglia contro le leggi per la liberalizzazione del commercio agricolo recentemente approvate a Nuova Delhi e un’azione di contrasto più severa sui reati commessi contro le donne e i bambini. Il Bjp ha annunciato anche che promuoverà gruppi di auto-aiuto per rendere dieci milioni di donne autosufficienti. Inoltre, ha assicurato che tutti i residenti potranno avere gratuitamente il vaccino contro il coronavirus quando sarà disponibile. La questione della promessa del vaccino gratis durante la campagna elettorale ha scatenato polemiche da parte dell’opposizione, tanto che il ministro per l’Allevamento, la pesca e le micro, piccole e medie imprese Pratap Chandra Sarangi ha precisato che la distribuzione gratuita riguarderà tutto il paese. (segue) (Inn)