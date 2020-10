India: oggi il secondo dialogo con l’Asia centrale, focus su connettività e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la seconda riunione del Dialogo India-Asia centrale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Alla riunione, in videoconferenza, prendono parte i ministri degli Esteri di India, Kazakhstan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan e il viceministro degli Esteri del Kirghizistan. Inoltre partecipa come invitato speciale il ministro degli Esteri facente funzioni dell’Afghanistan. I partecipanti, si legge nella nota, scambieranno opinioni su temi politici, di sicurezza, economici e commerciali, umanitari e culturali e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Saranno prese delle decisioni in materia di connettività e partnership di sviluppo. La prima riunione si è svolta il 13 gennaio 2019 a Samarcanda, organizzata dall’Uzbekistan e dall’India. (Inn)