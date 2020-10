Iraq: il governo invita i manifestanti a organizzarsi e partecipare alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del premier iracheno Mustafa al Kadhimi, Ahmed Mulla Talal, ha affermato che il governo invita i manifestanti a partecipare alle prossime elezioni dopo essersi organizzati politicamente. Lo riferisce il portale iracheno "Shafaq". Talal ha affermato che i manifestanti sono stati in grado di rovesciare il governo e cambiare leggi, "quindi non dovrebbero perdere una grande opportunità per organizzarsi politicamente e partecipare alle elezioni". Talal ha poi aggiunto che "piazza Tahrir (a Baghdad) è un luogo per esprimere opinioni e non per attaccare le forze di sicurezza". (segue) (Res)