Libia: Unhcr, rilasciati 141 rifugiati dal centro di Souq al Khamis

- L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato di aver assicurato il rilascio di 141 rifugiati, uomini, donne e bambini. L'agenzia dell'Onu ha dichiarato che la liberazione è avvenuta in coordinamento con le autorità libiche competenti. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che le persone rilasciate erano tenute nel centro migranti di Souq al Khamis e che alcuni di loro erano detenuti da più di un anno. L'Unhcr ha aggiunto di aver trasferito i profughi a Tripoli e di aver fornito loro materiali di prima necessità, aiuti alimentari e visite mediche. (Lit)