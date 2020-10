Libia: in aumento la produzione di petrolio a 700 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha aumentato la sua produzione di greggio a 700 mila barili al giorno. L'agenzia economica statunitense "Bloomberg", ripresa dal sito web “Al Saa 24”, ha riferito che la produzione giornaliera di greggio è salita a circa 700 mila barili fino a lunedì, rispetto ai meno di 100 mila barili di inizio settembre. La National Oil Corporation (Noc) ha annunciato il 26 ottobre la revoca dello stato di forza maggiore dal giacimento petrolifero Elephant (El Feel) e la fine totale delle chiusure in tutti i campi e porti libici iniziate lo scorso gennaio. “Bloomberg” ritiene che gli sforzi della National Oil Corporation per aumentare la produzione abbiano avuto un altro impulso venerdì quando i rappresentanti delle forze in conflitto hanno concordato un cessate il fuoco permanente.(Lit)