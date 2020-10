Auto: Psa, nel terzo trimestre calo ricavi dello 0,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo trimestre dell'anno Peugeot Société Anonyme (Psa) ha registrato un calo dei ricavi dello 0,8 per cento, a 15,5 miliardi di euro, confermando i suoi obiettivi per il 2020. La controllata Faurecia, specializzata nella componentistica di automobili, ha avuto un calo del 7,4 per cento, mentre la divisioni automobili è aumentata dell'1,2 per cento, a 11,96 miliardi di euro. Il gruppo ha venduto 589 mila modelli nel mondo nel terzo trimestre, il 12,7 per cento su base annua. Per quest'anno Psa prevede un calo del 25 per cento del mercato in Europa, del 10 per cento in Cina e del 30 per cento in America Latina. (Frp)