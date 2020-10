Imprese: Saipem, ad inizio ottobre aggiudicato contratto da Qatar Petroleum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio di ottobre Saipem si è aggiudicata un contratto di ingegneria e costruzioni offshore in Qatar del valore di circa 140 milioni di dollari: il contratto è stato assegnato da Qatar Petroleum per la quinta fase di sviluppo del giacimento Idd El-Shargi North Dome. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato ieri dal consiglio di amministrazione. Lo scopo del progetto, prosegue la nota, comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) di un topside, condotte sottomarine e lavori addizionali di modifica e collegamento su infrastrutture esistenti. (Com)