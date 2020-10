Guatemala: Pompeo accoglie con favore decisione su riconoscimento Hezbollah come organizzazione terroristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Pompeo ha anche apprezzato la decisione dell'Estonia di inviare "un messaggio forte in Europa e all'interno dell'Unione europea", vietando agli affiliati di Hezbollah di entrare nel suo territorio. "Come le azioni intraprese da Germania, Lituania e Kosovo e l'impegno della Serbia all'inizio di quest'anno, l'azione decisiva dell'Estonia riconosce che Hezbollah è un'organizzazione terroristica nella sua interezza e rappresenta una minaccia significativa in Europa e altrove", sottolinea il segretario di Stato Usa. "Esortiamo tutti i paesi a intraprendere qualsiasi azione possibile per impedire agli agenti, reclutatori e finanziatori di Hezbollah di operare nei loro territori", conclude. (Nys)