Kosovo: presidente Thaci, usciremo vincitori davanti a Tribunale speciale Uck (3)

- Il presidente del Kosovo Thaci ha concluso a luglio il suo interrogatorio con la Procura speciale dell'Aia. "Ho appena concluso la mia testimonianza. Sono contento che per quattro giorni consecutivi mi è stato consentito di fornire le spiegazioni su tutte le questioni relative alla mia attività durante la guerra e ai miei sforzi per la pace e il progresso", ha detto Thaci al termine dell’interrogatorio. "Ho cercato di spiegare le informazioni sul mio ruolo durante la guerra. La mia testimonianza è durata a lungo, ma credo che abbiamo avuto sessioni produttive". Thaci ha anche affermato che "ora spetta al procuratore e al giudice valutare la situazione con imparzialità. Se prenderanno in esame tutte le considerazioni, potranno facilmente concludere che non ho commesso alcun crimine o presunta violazione", ha detto il presidente. Il capo dello Stato kosovaro e l’ex presidente del parlamento Veseli sono stati accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dal Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo. (Kop)