Imprese: Jal chiuderà il 2020 con una perdita netta di quasi 2 miliardi di dollari (2)

- Ana Holdings Inc, proprietaria della compagnia aerea giapponese All Nippon Airways (Ana) si prepara a ridurre di 3.500 unità la sua forza lavoro di 46mila dipendenti entro l’anno fiscale 2022, in risposta a previsioni più pessimistiche riguardo la durata dei danni causati dalla pandemia di coronavirus al mercato dell’aviazione civile. Il piano prevede anzitutto una riduzione delle assunzioni programmate a partire da aprile 2021, oltre a incentivi al prepensionamento e al blocco parziale del turnover dei dipendenti. Ana Holdings ha già iniziato ad offrire il prepensionamento ai suoi dipendenti lo scorso 14 ottobre, e sta valutando anche una riduzione del costo del lavoro tramite il trasferimento dei suoi dipendenti ad altre aziende. (segue) (Git)