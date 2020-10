Imprese: Jal chiuderà il 2020 con una perdita netta di quasi 2 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell’aviazione civile del Giappone preme per ottenere nuovi aiuti pubblici, in assenza di segnali di una ripresa dal collasso del settore seguito alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui le grandi compagnie aeree giapponesi e quelle a basso costo si preparano ad assumere misure ancora più drastiche di taglio dei costi, con un impatto severo sul personale e sulle rotte. Secondo esperti di settore citati dal quotidiano, la concessione di fondi pubblici e di prestiti garantiti dallo Stato sarà vitale soprattutto per le compagnie aree principali, che in caso contrario faticheranno a sopravvivere sino all’inizio del prossimo anno. In altri paesi asiatici, la ristrutturazione del settore tramite l’iniezione di fondi pubblici è già iniziata. (segue) (Git)