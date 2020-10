Hong Kong: il consolato Usa avrebbe respinto attivisti richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato degli Stati Uniti ad Hong Kong avrebbe respinto quattro attivisti pro-democrazia della ex colonia britannica che si erano presentati ai cancelli della sede diplomatica chiedendo asilo politico. Lo scrive il quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui ai quattro attivisti è stato concesso di entrare nel consolato, ma non di rimanervi come rifugiati. Per il momento, la rappresentanza diplomatica Usa ad Hong Kong non ha fornito commenti ufficiali in merito alla vicenda. Secondo il quotidiano, almeno uno dei quattro attivisti è incriminato in relazioni alle manifestazioni antigovernative che si sono verificate ad Hong Kong lo scorso anno. Proprio ieri la Polizia di Hong Kong ha effettuato l’arresto di tre attivisti sulla base della Legge di sicurezza nazionale; tra gli arrestati anche Tony Chung, ex leader del movimento studentesco pro-indipendenza Studentlocalism. Secondo indiscrezioni di stampa, anche Chung intendeva richiedere asilo al consolato Usa. Lo scorso agosto 12 attivisti che tentavano di raggiungere Taiwan sono stati arrestati dalle autorità cinesi. Le richieste di asilo stanno diventando terreno di scontro diplomatico: nelle scorse settimane Pechino ha dissuaso il Canada dal concedere l’asilo politico ai partecipanti alle proteste di Hong Kong dello scorso anno, e di recente l’amministrazione della regione autonoma ha duramente criticato il governo della Germania per aver concesso l’asilo a un attivista. (segue) (Cip)